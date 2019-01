Partilhar o artigo Confirmados mais de 30 mortos em colapso de barragem no Brasil Imprimir o artigo Confirmados mais de 30 mortos em colapso de barragem no Brasil Enviar por email o artigo Confirmados mais de 30 mortos em colapso de barragem no Brasil Aumentar a fonte do artigo Confirmados mais de 30 mortos em colapso de barragem no Brasil Diminuir a fonte do artigo Confirmados mais de 30 mortos em colapso de barragem no Brasil Ouvir o artigo Confirmados mais de 30 mortos em colapso de barragem no Brasil