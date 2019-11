Conflito. China trava poderes de Hong Kong

Na segunda-feira o Supremo Tribunal de Hong Kong declarou inconstitucional a proibição do uso de máscara, durante os protestos.



Na última madrugada a alta legislatura da China disse que os tribunais de Hong Kong não têm poder para decidir sobre a constitucionalidade deste assunto.



Em comunicado, citado pela agência Reuters, um porta-voz do congresso chinês (Comissão de Assuntos Legislativos do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo) informou que "nenhuma outra autoridade tem o direito de fazer julgamentos e decisões" a não ser o governo chinês.



A China que na última noite decidiu mudar o chefe da polícia de Hong Kong.



A agência de notícias estatal Xinhua, citada pela agência Reuters, escreve que Chris Tang é o novo chefe de polícia deste território.



O novo chefe da polícia tomada de posse deste cargo disse que as "fakenews" tem vindo a manchar a reputação das forças policiais



A mudança acontece numa altura em que as manifestações pró-democracia mergulharam Hong Kong num clima de violência e incerteza.



As atenções estão neste momento no campus universitário da Universidade Politécnica onde dezenas de estudantes estão cercados pela polícia.



Já esta madrugada, a líder de Hong Kong, Carrie Lam disse esperar que a policia e os manifestantes cheguem a acordo. Pediu também à polícia para resolver a situação de forma humana.



Carrie Lam disse ainda que os manifestantes barricados na universidade não tinham outra opção a não ser renderem-se.



A agência Reuters escreve que ainda são 100 os estudantes barricados no interior desta universidade.



Esta noite algumas dezenas de barricados conseguiram sair do edifício e fugir à policia.



A instabilidade começou há mais de meio ano.