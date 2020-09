Conflito com Azerbaijão. Arménia declara lei marcial e mobiliza população masculina

. O Azerbaijão assegura, por sua vez, que apenas respondeu a um bombardeamento levado a cabo pelas forças arménias.O ataque lançado pelo grupo étnico azeri, do Azerbaijão, terá morto pelo menos dois civis – uma mulher e uma criança -, de acordo com ativistas arménios dos Direitos Humanos. O Governo de Baku, capital arménia, reportou mais fatalidades: vários mortos do lado dos azeri e dez militares da região de Nagorno-Karabakh.Depois dessa decisão, as autoridades em Nagorno-Karabakh - região separatista do Azerbaijão habitada maioritariamente por arménios e que declarou independência em 1991 - tomaram o mesmo rumo.Por seu lado,com bombardeamentos contra posições do Exército do Azerbaijão e localidades situadas na primeira linha de zona de conflito.O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinian,, nome arménio de Nagorno-Karabakh, e assegurou que o exército "fará tudo" para proteger o país da "invasão azeri".Antes, o Ministério arménio dos Negócios Estrangeiros indicou que o Azerbaijão estava a lançar mísseis "contra localidades pacíficas, incluindo a capital [de Nagorno-Karabak] Stepanakert".

As reações internacionais

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.



Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.



An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward. — Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020

A União Europeia apelou este domingo à cessação das hostilidades entre o Azerbaijão e a Arménia no enclave de Nagorno-Karabakh, pedindo às partes que se sentem à mesa negocial.Em Bruxelas, e através do Twitter, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou-se"A ação militar deve cessar imediatamente, para impedir qualquer escalada [da violência]. A única via possível é um regresso imediato às negociações, sem quaisquer pré-condições", frisou.Em Paris, o Governo francês afirmou-se "muito preocupado" com a situação e apelou também às partes à cessação imediata das hostilidades e ao regresso ao diálogo.Num comunicado, o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros reiterouNa sequência dos ataques, também a Rússia instou o Azerbaijão e a Arménia a cessarem imediatamente os combates junto à fronteira e a sentarem-se à mesa das negociações para estabilizar a situação."A situação na zona de Nagorno-Karabakh deteriorou-se consideravelmente e", indicou este domingo, em comunicado, o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros.Já a Turquia pediu à Arménia que cesse imediatamente aquela que chamou de “hostilidade” para com o Azerbaijão e que, segundo o país, poderá “incendiar a região”., defendeu o ministro turco da Defesa, Hulisi Akar, acrescentando que a Turquia irá apoiar Baku “com todos os seus recursos”.

Tensões perduram há décadas

Nagorno-Karabakh foi cenário de uma guerra no início dos anos 1990, na qual morreram cerca de 30.000 pessoas, e, desde então,Os combates ocorrem regularmente entre separatistas e azeris, bem como entre Erevan e Baku.Em 2016, os graves confrontos armados quase degeneraram numa guerra em Karabakh e, em julho de 2020, registaram-se igualmente combates entre arménios e azerbaijaneses na sua fronteira.Apesar de o conflito ter terminado em 1994 e de ter sido sucedido de um cessar-fogo, as tensões na região separatista de Nagorno-Karabakh permaneceram ao longo dos anos, tendo hoje subido de tom, com as partes a trocarem acusações sobre quem iniciou as hostilidades., uma exigência que tem sido apoiada por várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas., defendendo a participação dos representantes do território separatista nas negociações para a resolução do conflito.

c/ agências