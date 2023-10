O conflito entre Israel e Hamas começa a alastrar a outros pontos do Médio Oriente. Aumentam os incidentes com o Hezbollah e agora também com os hutis iémenitas, apoiados pelo Irão. Telavive já mandou evacuar uma localidade próximo da fronteira com o Líbano e o Pentágono anunciou a interceção de mísseis cruzeiro lançados do Iémen.