Conflito Médio Oriente. Marcelo aponta a unidade da União Europeia

Apesar do atentado de segunda-feira, em Bruxelas, grande parte das atividades agendadas para a visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa e da delegação portuguesa na Bélgica foi mantida ao longo do dia de hoje. Contudo, no "contexto de preocupação" o encontro bilateral com o primeiro-ministro belga foi cancelado.O programa da visita de Estado foi adaptado, mas sobre o ataque na capital belga, o presidente da República diz que "ninguém pode garantir que não há terrorismo em qualquer ponto do mundo", mas "as estruturas na Europa (...) normalmente estão preparadas para prevenir e tentar enfrentar essa situação".No caso português, continuou, "não faz sentido nenhum fazer especulações e projeções" como "começar a falar no fenómeno da migração ou dos migrantes e, a partir daí, começar a estabelecer cenários"."A segurança é muito importante para as pessoas. As estruturas de segurança estão a ter uma capacidade de prevenção e resposta crescente", afirmou ainda sobre o terrorismo na Europa. "Agora ninguém pode impedir, mesmo em termos do ato criminoso comum, que não haja atos criminosos em acontecimentos de massas".Questionado sobre a escalada do conflito entre Israel e o Hamas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que numa "reunião de Conselho Europeu" onde se debaterá a situação, os líderes presentes "não podem deixar de tratar (...) as várias vertentes da questão"."Faz lógica com um objetivo que é muito importante que é a União Europeia ter uma voz unida", continuou. "É muito importante que a União Europeia tenha uma posição comum".Segundo o presidente, a UE está a preparar uma "posição comum" sobre o assunto e a situação no Médio Oriente."A União Europeia (...) está a fazer um esforço para ter um voz única", sublinhou, referindo-se à condenação aos ataques do Hamas ou ao apoio às vítimas civis de ambos os lados.