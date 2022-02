Conflito na Ucrânia. EUA e UE disparam sanções contra a Rússia

disse o presidente norte-americano, Joe Biden, ao anunciar a sua “primeira parcela” de sanções direcionadas ao regime russo.“Cortamos ao Governo russo a possibilidade de ter acesso a financiamento do Ocidente. Também não poderá comercializar a sua nova dívida nos mercados europeus nem americanos”, anunciou Biden.“Temos quatro sanções de bloqueio em duas grandes instituições financeiras: o VEB [um dos maiores bancos de investimento e desenvolvimento] e o Banco Militar”.Na mira das sanções norte-americanas estão ainda as “elites” de altos escalões da Rússia.O presidente norte-americano sublinhou que está é apenas a “primeira fase de sanções contra a Rússia”, sendo que estas sanções serão agravadas consoante o comportamento de Moscovo.O presidente dos Estados Unidos diz ainda ter autorizado mais forças norte-americanas para a região ucraniana que estão já estacionadas na Europa. “Que fique claro: são movimentos defensivos da nossa parte, não tencionamos combater com a Rússia”, frisou.

Reino Unido e UE também aprovam pacotes de sanções

O Reino Unido e a União Europeia também anunciaram uma onda de sanções contra bancos e indivíduos russos na terça-feira.Os 27 Estados-membros da União Europeia chegaram na terça-feira a acordo quanto a um pacote de sanções, aprovado por unanimidade, para “afetar a Rússia”.A resposta da UE visa também 27 indivíduos e entidades com “papel ameaçador para a independência da Ucrânia”, anunciou Josep Borrell, alto responsável da UE para a Política Externa e Segurança.

No que toca às sanções financeiras, preveem-se restrições às relações económicas da UE com as duas regiões separatistas, de Donetsk e Lugansk, bem como o congelamento de bens de dois bancos privados russos.

, incluindo o empresário bilionário Gennady Timchenko, depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter reconhecido duas regiões separatistas do leste da Ucrânia."Hoje, o Reino Unido irá sancionar os seguintes cinco bancos russos: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank e Black Sea Bank, e estamos também a sancionar três indivíduos com património líquido muito alto", anunciou Johnson no Parlamento britânico."À luz dos desenvolvimentos mais recentes, devemos reavaliar a situação em particular em relação ao Nord Stream 2", afirmou o chanceler alemão, Olaf Scholz.Nenhuma das sanções foi tão longe quanto o que havia sido ameaçado no caso de uma invasão em larga escala da Ucrânia, embora as autoridades norte-americanas e europeias tenham enfatizado que serão aplicadas mais medidas retaliatórias caso o conflito a leste se deteriore.

Putin diz estar “aberto ao diálogo”

As nações ocidentais encaram esta ação russa como um pretexto para uma invasão em grande escala à Ucrânia, algo que Moscovo sempre negou.Na terça-feira, o Parlamento russo também autorizou o envio de tropas russas para Donbass, menos de 24 horas depois de Putin decretar a sua mobilização para operações de "manutenção da paz" – uma descrição que Washington classificou como “absurda”.O presidente dos Estados Unidos considera que Vladimir Putin “tentou reescrever a História”, atacando diretamente “o direito da Ucrânia a existir” e ameaçando com guerra caso “as suas exigências extremas não sejam cumpridas”.Imagens de satélite das últimas 24 horas mostraram várias novas tropas e equipamentos no oeste da Rússia e mais de 100 veículos estacionados num aeródromo na Bielorrússia, perto da fronteira com a Ucrânia, segundo a empresa de tecnologia espacial norte-americana Maxar.