Conflito pode reverter ganhos económicos e desenvolvimento da região - BAD

A declaração surgiu no encerramento das reuniões anuais do grupo, com os governadores a falar em representação dos mais de 50 países-membros do Banco e do Fundo que compõem o grupo Banco Africano de Desenvolvimento.

"A escalada do conflito no Sudão tem o potencial de enfraquecer e reverter os ganhos económicos e de desenvolvimento na região", notaram, somando-se "à União Africana no seu apelo para pôr fim ao conflito" e congratulando-se com o início das conversações preliminares entre as duas partes beligerantes.

Mais de cinco semanas de guerra causaram pelo menos 1.800 mortos, segundo os dados mais recentes, e mais de um milhão de deslocados e refugiados e hoje os combates entre militares e paramilitares que disputam o poder no Sudão prosseguiram, sobretudo na capital, apesar do cessar-fogo em vigor há alguns dias.

As reuniões anuais do BAD tiveram este ano como tema central mobilizar recursos financeiros privados para enfrentar as alterações climáticas e apoiar o crescimento verde no continente, e os efeitos devastadores de fenómenos climáticos nos últimos anos foram foco da atenção também no encerramento.

A crescente frequência e gravidade de fenómenos meteorológicos extremos exacerbados pelas alterações climáticas e catástrofes naturais foram sublinhadas na conferência de imprensa pelo presidente do BAD, Akinwumi Adesina, para reafirmar os compromissos da instituição neste domínio.

Os governadores, por seu turno, referiram no comunicado final "o mais recente desses fenómenos (...) o devastador ciclone Freddy, que resultou na perda de centenas de vidas, na deslocação de populações e na destruição de infraestruturas no Malaui, em Moçambique e Madagáscar", e as secas severas em muitas partes de África.

Nesta perspetiva, apelaram "a uma ação urgente para duplicar a oferta coletiva de financiamento da luta contra as alterações climáticas, à adaptação e à operacionalização de novos mecanismos de financiamento para fazer face a perdas e danos", em consonância com as decisões das conferências das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e do Acordo de Paris.

A terminar os trabalhos que decorrem durante toda a semana em Sharm el Sheikh, no Egito, os dirigentes do grupo anunciaram que o Quénia vai organizar as reuniões anuais de 2024, que decorrerão de 27 a 31 de maio, em Nairobi.