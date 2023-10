Confrontos continuam entre forças israelitas e milícias libanesas

O porta-voz militar israelita informou em comunicado de "múltiplos lançamentos" de projéteis do território libanês em direção à área de Har Dov [como Israel intitula a zona das quintas de Cheba, reivindicadas pelo Líbano].

Em resposta, de acordo com o comunicado militar, o exército israelita "respondeu abrindo fogo contra o local de origem dos lançamentos".

Estes incidentes ocorrem após a intensa violência na zona de fronteira este sábado, que incluiu o lançamento de múltiplos foguetes e mísseis a partir do território libanês e numerosos ataques de retaliação israelitas contra diferentes alvos, muitos deles pertencentes ao grupo xiita libanês Hezbollah.

Este grupo libanês reivindicou hoje o novo ataque na fronteira, depois de sábado ter assumido a responsabilidade por duas séries simultâneas de ataques -- com foguetes e mísseis teleguiados -- contra posições militares israelitas.

Os ataques a partir do Líbano intensificaram-se no sábado após a expansão das operações terrestres israelitas na Faixa de Gaza na noite de sexta-feira, em paralelo com os piores bombardeamentos no enclave palestiniano registados desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas.

A tensão entre as milícias do sul do Líbano e o exército israelita agravou-se a 08 de outubro, um dia após o ataque do Hamas contra o território de Israel, no qual mais de 1.400 pessoas morreram, cerca de 5.400 ficaram feridas e mais de 200 foram raptadas e levadas para a Faixa de Gaza.