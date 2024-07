Dezenas de polícias ficaram feridos ontem em Southport, cidade inglesa onde foram mortas três crianças, uma delas portuguesa. Uma vigília terminou em confrontos violentos com manifestantes da extrema-direita.

Apesar de as autoridades terem já avançado que o suspeito do crime é de nacionalidade britânica, os manifestantes acreditam tratar-se de alguém com ligações islamistas.