Confrontos entre pastores e agricultores causam mais de 30 mortos na Nigéria

"O incidente afetou mais de 30 pessoas. Elas perderam a vida", disse Dan Manjang, comissário para a Informação e Comunicação deste Estado no centro do país. Os confrontos opuseram "pastores e agricultores", especificou.

As regiões do centro e noroeste da Nigéria são palco regular de conflitos e tensões em torno do uso da terra e da água.

Os confrontos de agora ocorreram "em várias localidades do distrito de Mangu, detalhou a polícia.

"Cerca das 11:56 (mesma hora de Lisboa), recebemos uma chamada telefónica de urgência" a dar conta de homens armados "a disparar de maneira esporádica", disse um porta-voz da polícia, Alfred Alabo, em comunicado.

Aí se acrescentou que forças de segurança foram destacadas para a zona, onde enfrentaram os autores dos disparos.

A sucessão de mortes e atos de represália suscitou na região o aparecimento de uma criminalidade mais vasta, com grupos armados a fazerem ataques a localidades, onde fazem raptos massivos e pilhagens.

A violência é um dos numerosos desafios na área da segurança que o presidente eleito, Bola Tinubu, vai enfrentar, quando no final do mês assumir a chefia do país africano mais povoado.

Os militares nigerianos confrontam-se no nordeste com milícias que se procuram legitimar com a religião e no sudeste com separatistas.