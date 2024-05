Confrontos entre polícia e manifestantes junto à embaixada de Israel no México

Na terça-feira à noite, os manifestantes, alguns com o rosto coberto, atiraram pedras contra um pelotão de polícias que bloqueava o caminho para o complexo diplomático no bairro de Lomas de Chapultepec, na capital, Cidade do México.

A polícia respondeu com gás lacrimogéneo, referiu ainda a AFP.

Batizada de "Ação Urgente por Rafah" nas redes sociais, a manifestação reuniu cerca de 200 pessoas e foi convocada como protesto contra o bombardeamento por Israel de um campo de deslocados em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

O ataque israelita de domingo fez 45 mortos e 249 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, movimento islamita no poder no território palestiniano.