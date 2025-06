Confrontos na Bolívia pela demissão do presidente Luís Arce

Foto: Luís Gandarillas - EPA

Pedem a demissão do atual líder do país e responsabilizam Luís Arce pela crise económica.



Exigem também que Morales seja autorizado a recandidatar-se. Os manifestantes terão forçado a polícia a recuar com fogo de artifício e pedras.



Os agentes responderam com gás lacrimogéneo.