Confrontos no Quénia. Polícia abre fogo sobre multidão de manifestantes

A polícia do Quénia está a disparar sobre uma multidão de manifestantes nas ruas de Nairóbi. Nas imagens recolhidas são audíveis vários tiros.

Os protestos são contra o governo e acontecem no dia em que se celebram os 35 anos da luta pela democracia no país.



A Agência Reuters menciona pelo menos um homem inanimado após os disparos das forças de segurança.



Os protestos acontecem depois da morte de 19 pessoas e a detenção de meio milhar de manifestantes a 25 de Junho.



A população acusa o governo do presidente William Ruto de não respeitar os direitos humanos, de corrupção, brutalidade policial e estagnação económica.