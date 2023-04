Confrontos prosseguem no Sudão apesar do anúncio de cessar-fogo

Os violentos confrontos no Sudão duram há uma semana apesar do anúncio de cessar-fogo temporário. Prosseguem as explosões e confrontos de artilharia em Cartum. Ontem, o líder do país desde o golpe de 2021 declarou o compromisso militar com um governo liderado por civis.