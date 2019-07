Congressistas norte-americanos condenam comentários racistas de Donald Trump

É uma decisão simbólica que foi aprovada com os votos favoráveis da oposição democrata, de quatro republicanos e um independente.



Em causa estiveram as declarações que o Presidente dos Estados Unidos publicou no Twitter, em que mandou quatro congressistas democratas "voltarem para as terras de onde vieram."



Depois da onda de contestação, Donald Trump garantiu que os comentários não são racistas e apelou ao Partido Republicano para se unir a ele.



A Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosy, considera que as declarações de Trump estimulam o medo e o ódio contra novos americanos.