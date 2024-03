Congresso de El Salvador aprova 24.ª extensão do regime de exceção

"É necessário prolongar o regime de exceção, no que se refere às medidas extraordinárias ligadas à limitação de direitos", para "prosseguir as atividades operacionais de segurança, uma vez que membros terroristas e líderes continuam em liberdade", de acordo com o pedido de extensão da medida apresentado pelo Governo e aprovado sem análise ou discussão prévia.

A nova extensão foi aprovada, na sexta-feira, por 67 votos a favor dos 84 deputados da Assembleia Legislativa, maioritariamente dominada pelo partido no poder, Novas Ideias, e aliados.

O decreto, que vai entrar em vigor na terça-feira, estabelece que estão suspensas as garantias constitucionais de defesa dos detidos, a inviolabilidade das telecomunicações, ao mesmo tempo que prolonga a detenção preventiva até 15 dias, quando normalmente são três.

No documento enviado ao Congresso, o Governo de Nayib Bukele, afirma que os grupos criminosos continuam a "agressão contra a população e as forças de segurança".

As forças de segurança efetuaram mais de 78.100 detenções, com as organizações humanitárias receberam mais de seis mil queixas de violações dos direitos humanos, principalmente detenções arbitrárias e tortura.

As mortes de detidos sob custódia do Estado ultrapassaram as 200, enquanto organizações como a Amnistia Internacional alertaram que a violência dos bandos parece ter sido substituída pela violência do Estado nas comunidades empobrecidas.

A medida foi aprovada depois de mais de 80 pessoas terem sido mortas por grupos armados, na sequência, de acordo com o órgão de comunicação social local El Faro, da quebra de um pacto entre o governo e os gangues criminosos.

Bukele baseou a campanha de reeleição nesta medida, tendo em conta o amplo apoio da opinião pública.