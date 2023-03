Congresso do Peru acusa ex-ministros de envolvimento em golpe de Estado

A decisão implica que os ex-governantes sejam investigados pelo Ministério Público pelo alegado envolvimento na tentativa de golpe de Estado de Castillo, a 7 de dezembro.

No caso do ex-ministro do Interior, o plenário aprovou, com 57 votos a favor, 18 contra e dez abstenções, admitir a acusação contra Willy Huerta, enquanto a acusação contra o ex-ministro do Comércio Exterior e Turismo Roberto Sánchez recebeu 50 votos a favor, 21 contra e 13 abstenções.

Pouco antes, o mesmo plenário também votou com 66 votos a favor que a anterior primeira-ministra Betssy Chávez fosse constitucionalmente acusada de ter cometido, como coautora, o crime de rebelião ou de conspiração.