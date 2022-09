Congresso do Peru afasta presidente por combinar aprovação de leis com partido

A moção, apresentada na segunda-feira contra Lady Camones, contou com as assinaturas de 23 congressistas de grupos de esquerda, e foi aprovada com 61 votos a favor, 47 contra e cinco abstenções.

A petição indicava que os áudios, publicados pelo portal de jornalismo de investigação Epicentro, contêm "provas suficientes" de que o líder do partido de Camones, César Acuña, ordenou à presidente do Congresso que aprovasse a lei para criar um distrito para favorecer a candidatura de Acuña a governador da região norte de La Libertad.

A moção referiu ainda que Camones violou os "princípios orientadores que caracterizam" a democracia e a ordem constitucional no Peru.

Um dia antes, o executivo peruano tinha pedido a intervenção da Procuradoria-Geral da República e outros organismos para investigar o conteúdo dos áudios.

Na segunda-feira, o Gabinete do Provedor de Justiça afirmou que os áudios "revelam uma intenção de usar o poder público em favor de interesses políticos particulares, um facto que transgride as normas éticas que devem orientar o processo eleitoral".

Durante o debate da moção de censura, o legislador Héctor Valer anunciou que tinha sido apresentada uma queixa no Ministério Público contra "aqueles que podem ser responsáveis" pela alegada prática de crimes de associação criminosa, tráfico de influências e corrupção simples e agravada.

Camones, que assumiu a Presidência do Congresso a 26 de julho, solicitou uma licença do partido no domingo, e, do dia seguinte, pediu à Comissão de Ética do Congresso para iniciar uma investigação sobre os áudios "a fim de contribuir para o interesse geral do país", como escreveu na carta enviada ao grupo de trabalho legislativo.

As sessões do Congresso serão agora conduzidas pela primeira vice-presidente Martha Moyano, até à eleição para determinar quem ocupará o cargo até julho do próximo ano.