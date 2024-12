Congresso dos EUA negoceia para financiar Governo 72 horas e evitar `shutdown`

O líder republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, que tinha prometido entregar o projeto de lei no fim de semana, revelou hoje que espera poder apresentá-lo nas próximas horas.

"Estamos muito próximos. Aguardamos o texto hoje", garantiu, em conferência de imprensa.

Johnson explicou que a ideia é que o projeto de lei forneça fundos ao Governo até 14 de março, quando o presidente eleito, o republicano Donald Trump, já tenha tomado posse.

O líder republicano da câmara baixa do Congresso explicou que a ajuda de emergência necessária devido aos efeitos dos furacões Helene e Milton, bem como um pacote de ajuda aos agricultores, complicaram a elaboração do projeto de lei.

Vários republicanos criticaram o facto de a sua liderança estar a ficar sem horas para apresentar o projeto, o que dificulta a introdução de modificações.

"Esta não é a forma de fazer as coisas", realçou o congressista do Texas, Chip Roy, enquanto o congressista do Missouri, Eric Burlison, classificou a situação como um "desastre total".

"O facto de não termos visto o texto hoje e de devermos votar esta semana é inaceitável", acrescentou.

Já Pete Aguilar, presidente do `caucus` Democrata e terceira autoridade do partido no Congresso confirmou que Johnson exigirá votos do seu partido para aprovar o projeto de lei e instou-o a entregá-lo em breve.

"Espero que o presidente da câmara Johnson o entregue em breve para que possamos votar e desfrutar das férias com as nossas famílias", apontou.

Se os fundos se esgotassem sem que o projeto de lei fosse aprovado até à meia-noite de sexta-feira para sábado, o Governo teria de enfrentar uma paralisação federal, conhecida como `shutdown` no jargão político norte-americano.