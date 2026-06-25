Congresso dos EUA recebe líder do parlamento de Taiwan e reafirma apoio à ilha

A receção ocorreu numa altura em que a administração Trump analisa um pacote de venda de armas de 14 mil milhões de dólares (12,3 mil milhões de euros) a Taiwan, meses após a aprovação preliminar do Congresso norte-americano.

Mais de 30 representantes da Câmara, tanto democratas como republicanos, compareceram, na quarta-feira, na receção.

"O apoio a Taiwan é bipartidário e bicameral - ambas as câmaras, ambos os partidos", disse a presidente emérita da Câmara, Nancy Pelosi. "Trata-se de paz. Trata-se também de comércio, em termos de manter os navios aptos para viajar para aqui", acrescentou a democrata.

Han Kuo-yu, que lidera uma delegação parlamentar de oito pessoas, chegou a Washingon após uma paragem no Arizona (sudoeste), onde a fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. está a construir novas unidades.

A ilha, que Pequim reivindica como parte do território chinês e promete tomar à força, se necessário, é uma questão espinhosa nas relações EUA-China.

Washington é obrigado por uma lei interna a fornecer à ilha armamento suficiente para repelir qualquer invasão vinda do continente.

O Presidente Donald Trump, após uma viagem a Pequim em maio, afirmou que iria rever o pacote de venda de armas de 14 mil milhões de dólares, ao qual Pequim se opõe veementemente.

Trump sugeriu ainda que o pacote de venda de armas poderia ser usado como moeda de troca.

O secretário de Estado Marco Rubio afirmou que a política dos EUA em relação a Taiwan se mantém inalterada.

Na quarta-feira, vários deputados norte-americanos demonstraram apoio ao pacote de venda de armas.

"Estou aqui hoje [quarta-feira] (...) para afirmar nos termos mais fortes que Taiwan não é moeda de troca", disse o deputado Lloyd Doggett. "Acredito que precisamos de disponibilizar todas as armas de que Taiwan necessita para a sua defesa o mais rapidamente possível", acrescentou.

Han Kuo-yu, membro do partido da oposição Kuomintang, disse que Taiwan e os EUA valorizam a liberdade e a democracia e partilham a responsabilidade de salvaguardar o sistema democrático e de manter a estabilidade e a paz regional.

Han instou ainda os EUA a ajudarem Taiwan a conquistar mais espaço internacional.

Nenhum país pode manter relações diplomáticas com Pequim e Taipé em simultâneo devido à reivindicação territorial da China sobre a ilha.

Apenas 12 governos, incluindo o Vaticano, reconhecem a soberania de Taiwan. Pequim também excluiu Taiwan de muitas organizações internacionais, incluindo a Organização Mundial de Saúde.

"No panorama internacional, Taiwan sente-se muito sozinha", disse Han. "Estou aqui a pedir aos bons amigos de Taiwan no Congresso (...) que nos ajudem a participar em atividades globais", acrescentou.