Conhecido empresário brasileiro condenado a multa recorde por tráfico de mulheres

É a maior condenação da história da justiça do trabalho no Brasil por tráfico de pessoas e a segunda maior por danos coletivos pela prática de trabalho escravo, informou o Ministério Público do Trabalho (MPT) em comunicado.

A Justiça do Trabalho comprovou que o conhecido empresário recrutava dezenas de jovens mulheres e adolescentes com falsas promessas de trabalho, mas acabava por as explorar sexualmente e submete-las a condições análogas à escravidão, segundo o Ministério Público.

Embora a sentença não determine o número de casos, a imprensa brasileira indica que as vítimas eram mais de uma centena.

O Ministério Público brasileiro afirmou ter descoberto que Klein recrutou várias mulheres social e economicamente vulneráveis, com idades compreendidas entre os 16 e os 21 anos, a quem prometeu que trabalhariam como modelos nas empresas da sua família.

As jovens e adolescentes, no entanto, eram levadas para uma propriedade rural pertencente ao empresário, onde eram obrigadas a manter relações sexuais com o condenado, inclusive por vários dias seguidos, com forte violência psicológica e vigilância armada.

Algumas das vítimas, além de serem submetidas a sequestro, escravatura sexual e violação, contraíram doenças sexualmente transmissíveis.

O Ministério Público decidiu investigar os factos na sequência de denúncias apresentadas por alguns meios de comunicação social e pela organização não-governamental Justiceiras, uma vez que as vítimas não se dirigiram pessoalmente às autoridades por receio de represálias.

O juiz teve também em consideração que, para levar a cabo os seus atos ilegais, o arguido utilizou a sua grande influência e poder económico, bem como uma importante estrutura logística.

Além deste processo, o empresário ainda responde a um processo criminal após 32 mulheres o denunciarem por violação, além de alguns processos cíveis por danos morais.

Saul Klein é um dos filhos e sucessores do empresário polaco-brasileiro Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, uma das maiores redes de lojas de eletrodomésticos do Brasil, que morreu em 2014.

Atualmente, a Casas Bahia é uma das empresas do grupo comercial Via Varejo, liderado pela família Klein.