Consagrado bispo em nova diocese chinesa no âmbito do acordo com o Vaticano

A cerimónia, realizada na quarta-feira e presidida pelo bispo de Pequim, Joseph Li Shan, contou com a presença de mais de 50 sacerdotes da província de Hebei e cerca de 300 fiéis.

Segundo o portal Catholic Church in China, participaram também representantes da Associação Patriótica Católica, entidade sob controlo das autoridades chinesas.

A Santa Sé anunciou em julho que o Papa Leão XIV aprovou a reestruturação eclesiástica "para favorecer o cuidado pastoral dos fiéis", tendo igualmente ratificado a nomeação de Wang no âmbito do Acordo Provisório entre Roma e Pequim, assinado em 2018 e renovado em 2024.

A nova diocese de Zhangjiakou, sufragânea de Pequim, conta com cerca de 85.000 católicos e 89 sacerdotes, segundo dados do Vaticano.

Localizada na província de Hebei (norte), considerada o coração do catolicismo na China, a diocese insere-se numa região particularmente sensível nas relações entre Roma e Pequim, pela presença relevante de comunidades católicas tanto reconhecidas oficialmente como ligadas à chamada Igreja clandestina, leal à Santa Sé.

A nomeação de Wang Zhengui é resultado do processo de diálogo sobre a aplicação do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China, que regula a escolha dos bispos -- prerrogativa tradicional do Papa e anteriormente considerada por Pequim como uma ingerência.

China e Vaticano não mantêm relações diplomáticas desde 1951, após a chegada ao poder de Mao Zedong. Desde então, os católicos chineses têm estado divididos entre a Igreja patriótica, supervisionada pelo regime, e estruturas clandestinas fiéis a Roma.

Apesar de avanços limitados e oscilações na implementação do acordo, o entendimento permitiu, desde 2018, cerca de uma dezena de ordenações episcopais consensuais.