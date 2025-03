Conselheira de Trump anuncia rescisão de contratos com AFP, AP e Reuters

Kari Laque escreveu nas redes sociais que os EUA "não devem pagar empresas de comunicação estrangeiras para lhe dizerem quais são as notícias".

Apontou em particular para para a Agência France-Presse (AFP), Associated Press e Reuters.

Lake tornou-se no mês passado conselheira especial da US Agency for Global Media (USAGM), um organismo público que supervisiona vários meios ativos no estrangeiro, como a Voice of America e a Radio Free Europe / Radio Liberty.

"Agi hoje para anular os contratos onerosos e desnecessários da US Agency for Global Media com as agências de notícias, entre os quais contratos de dezenas de milhões de dólares com Associated Press, Reuters e a Agence France-Presse", escreveu Lake. "Nós próprios devemos produzir a informação. E se não for possível, o contribuinte norte-americano deve saber porquê", acrescentou.

Entretanto, Elon Musk, a quem Trump confiou uma missão de cortar nas despesas públicas, defendeu o "encerramento" da Voice of America e da Radio Free Europe, que considera inúteis, pouco escutados e caros.