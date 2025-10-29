Conselho da Europa pede "coragem para agir" contra "tempestade perfeita" de crises

"Dentro de poucos dias, assinalaremos os 75 anos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Um marco para o nosso continente e a nossa estrela polar enquanto navegamos pelo que chamei de `tempestade perfeita`", defendeu, na cerimónia de entrega do 30.º Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, na Assembleia da República, em Lisboa.

Berset deu como exemplo crises como "a guerra na Ucrânia até à desinformação e ao aumento do extremismo que estão a ameaçar a democracia, o multilateralismo e, em última análise, a paz".

"Na tempestade perfeita de hoje, credibilidade significa responsabilidade, ausência de dois pesos e duas medidas e coragem para agir", sustentou.

O Prémio Norte-Sul foi hoje entregue ao secretário-geral adjunto das Nações Unidas e alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações, Miguel Ángel Moratinos, e à Fundação Olímpica para os Refugiados, ao Comité Olímpico Internacional e ao Comité Paralímpico Internacional pela iniciativa que permite a atletas refugiados competirem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

"Este prémio fala do que perdura: paz, justiça, direitos humanos e cooperação, o alicerce do nosso futuro partilhado", sustentou.

"O discurso de hoje é muitas vezes anti: anti-europeu, anti-imigração, anti-elite, antissistema. Os agraciados que honramos hoje são o oposto: são a favor do diálogo, pela dignidade humana, pela esperança", considerou o responsável do Conselho da Europa.

São, prosseguiu, "faróis de coragem e convicção nesta tempestade perfeita".

Para Berset, "o mundo precisa de mais Miguel Ángel Moratinos", que dedicou a sua vida "à paz, ao diálogo intercultural e ao multilateralismo", baseado num "espírito de construção de pontes".

As organizações desportivas distinguidas, "ao capacitar os atletas refugiados, dão vida à inclusão e à dignidade humana", prosseguiu.

Na sua intervenção, Alain Berset dirigiu um "caloroso convite" ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa -- igualmente presente na cerimónia -- para que visite a sede do Conselho da Europa, na cidade francesa de Estrasburgo, "num futuro muito próximo".

Durante a sessão, a presidente do comité executivo do Centro Norte-Sul, Francesca Camilleri Vettiger, anunciou a adesão da República Democrática do Congo à instituição, com sede em Lisboa, criada em 1989 e que conta agora com 21 membros.

"Um passo que reafirma a relevância duradoura da missão do Centro Norte-Sul num mundo em constante evolução", destacou.

"Vivemos tempos de grande volatilidade", em que "a desinformação continua a espalhar-se como fogo" e o "discurso de ódio está a infiltrar-se no coração das nossas comunidades, deixando o medo na sua sequência", alertou.

Francesca Vettiger sustentou que "as regras que há muito unem as nações enfrentam uma tensão sem precedentes, desafiadas por aqueles que as interpretam como servindo interesses e não o bem comum".

Advertiu ainda que os desafios da Inteligência Artificial "continuam a aumentar, imprevisíveis e inescapáveis".

"Em momentos como estes, é fácil sentir-se pequeno e impotente. Mas não somos impotentes nem estamos sozinhos. Os desafios que enfrentamos são globais, interligados e atingem o cerne da nossa humanidade partilhada", disse.

No mundo atual, "cada vez mais fraturado pela divisão, pelo aumento das tensões geopolíticas e pela crescente incerteza, temos de enfrentar uma escolha difícil: teremos a coragem de ultrapassar as divisões crescentes e de lutar pela cooperação e pela compreensão mútua, ou vamos permitir que as forças da fragmentação ditem o rumo do nosso futuro comum?", perguntou.

No mesmo sentido, a deputada socialista Edite Estrela, presidente da delegação do parlamento português junto da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, afirmou que o mundo vive atualmente "tempos desafiantes, marcados por conflitos, desigualdades e desconfiança".

"É precisamente nestes momentos que o nosso compromisso com o diálogo e com a solidariedade deve ser mais firme", defendeu.

O Conselho da Europa foi criado em 1949 para defender os Direitos Humanos, a Democracia e o Estado de Direito e integra atualmente 46 Estados-membros, incluindo todos os países que compõem a União Europeia.