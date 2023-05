Conselho da Europa reúne na Islândia com a guerra no horizonte

A cimeira, a quarta desde a criação do Conselho da Europa em 1949, decorre na capital da Islândia até quarta-feira.Demonstrar união na responsabilização da Rússia pela invasão da Ucrânia e definir formas de fazer justiça aos cidadãos ucranianos é um dos pontos dominantes desta cimeira, segundo admitiram à Lusa representantes oficiais da organização.Portugal está representado pelo primeiro-ministro, António Costa, que já manifestou apoio à futura criação de um registo de danos causados pela agressão da Rússia contra a Ucrânia.Esta será uma das principais decisões que poderá resultar da Cimeira do Conselho da Europa, organização da qual a Federação Russa foi suspensa em 25 de fevereiro de 2022 e excluída em 16 de março do mesmo ano.