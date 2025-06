Conselho de administração da bolsa Fulbright demite-se acusando Trump de ingerência

Segundo um comunicado publicado online pelos membros do Conselho, a administração Trump usurpou a autoridade do Conselho ao negar prémios a "um número substancial de pessoas" que já tinham sido escolhidas.

Outros 1.200 beneficiários de prémios que já tinham sido aprovados para vir para os Estados Unidos (EUA) estão a ser submetidos a um processo de revisão não autorizado que poderá levar à sua rejeição, afirmaram os membros do Conselho.

"Continuar a prestar serviço depois de a administração ter ignorado sistematicamente o pedido do Conselho de Administração para que se cumpra a lei seria correr o risco de legitimar ações que consideramos ilegais e prejudicar a integridade deste programa histórico e a credibilidade dos Estados Unidos no estrangeiro", lê-se na declaração.

O Congresso criou o programa Fulbright há quase 80 anos para promover o intercâmbio internacional e a diplomacia americana.

O programa altamente seletivo atribui anualmente cerca de 9.000 bolsas de estudo nos EUA e em mais de 160 outros países a estudantes, académicos e profissionais de diversas áreas.

O Departamento de Estado, que gere o programa de bolsas de estudo, enviou uma mensagem a pedir um comentário.

As demissões foram noticiadas em primeira mão pelo The New York Times.

A intervenção da administração Trump prejudicou o processo de seleção baseado no mérito do programa e o seu isolamento da influência política, escreveram os membros do Conselho.

"Acreditamos que essas ações não apenas contradizem o estatuto, mas são antitéticas à missão da Fulbright e aos valores, incluindo a liberdade de expressão e a liberdade académica, que o Congresso especificou no estatuto", disse o comunicado.

A nota acrescenta ainda que tem "esperança que o Congresso, os tribunais e os futuros Conselhos Fulbright impeçam os esforços da administração para degradar, desmantelar ou mesmo eliminar um dos programas mais respeitados e valiosos da nossa nação."

Os beneficiários dos prémios são selecionados num processo que dura um ano, por pessoal apartidário do Departamento de Estado.

Os beneficiários que tiveram suas bolsas canceladas são de áreas como biologia, engenharia, ciências médicas e história, disseram os membros do Conselho.

O anúncio ocorre no momento em que a Casa Branca aumenta o escrutínio dos estudantes internacionais em várias frentes.

A administração Trump alargou os fundamentos para a revogação do estatuto legal dos estudantes estrangeiros e, recentemente, suspendeu a marcação de novas entrevistas para a obtenção de vistos de estudante, à medida que aumenta a verificação da sua atividade nas redes sociais.

O Governo dos Estados Unidos também tomou medidas para impedir os estudantes estrangeiros de frequentar Harvard, pressionando a universidade a adotar uma série de reformas.