Conselho de Segurança da ONU condena ataque a Doha sem referir Israel
Os 15 Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU, incluindo os Estados Unidos, concordaram esta quinta-feira em condenar os recentes ataques em Doha, no Qatar, mas sem mencionar diretamente Israel como o agressor.
O Conselho de Segurança manifestou "condenação pelos recentes ataques em Doha, território de um mediador-chave, a 09 de setembro" e expressou "profundo pesar pela perda de vidas civis", de acordo com um comunicado conjunto.
Contudo, Israel não é mencionado uma única vez no documento.