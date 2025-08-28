Conselho de Segurança da ONU condena uso da fome como instrumento de guerra. Estados Unidos de fora

Fora da declaração final ficaram os Estados Unidos, com a recusa da embaixadora Dorothy Shea em atribuir a Israel a intenção de deixar à fome os palestinianos.





A representante israelita deixou muitas críticas ao relatório. Israel tem acusado o relatório de ser uma fraude.





O embaixador da Palestina - Ryad Mansour - desafiou os cépticos a irem ver com os próprios olhos.