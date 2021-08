Conselho de Segurança da ONU debate situação no Afeganistão

O Afeganistão vive uma guerra interna entre o grupo extremista islâmico e o exército.



Um conflito que se agravou desde que as tropas americanas começaram a abandonar o país no mês de maio.



A reunião vai decorrer a pedido do governo afegão, com o apoio da Noruega e da Estónia.