Conselho de Segurança reúne-se de urgência para debater explosões no Líbano

A reunião, solicitada pela Argélia, terá lugar às 15:00 de Nova Iorque (20:00 em Lisboa), informou hoje a presidência do Conselho, no dia em que o Líbano regista uma segunda vaga de explosões de dispositivos, após a detonação de milhares de `pagers` terem provocado na terça-feira 12 mortos e cerca de 2.800 feridos.

Hoje, foram relatadas explosões de `walkie-talkies` e também de painéis solares domésticos, num aparente ataque contra membros do grupo xiita libanês Hezbollah.

Os incidentes de hoje, nos subúrbios de Beirute e noutros pontos do país, já custaram a vida a pelo menos nove pessoas e ferimentos noutras 300, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

Relatos das agências internacionais deram conta de explosões hoje nos arredores sul da capital libanesa, onde decorriam os funerais de membros do grupo pró-iraniano, mortos no dia anterior nos incidentes com `pagers`.

O Governo libanês e o Hezbollah acusaram Israel na terça-feira de estar por detrás das detonações, mas Telavive apenas comentou que acompanha a situação no país vizinho e não assumiu responsabilidade pelas explosões.