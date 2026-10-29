Conselho eleitoral haitiano convoca eleições para o verão de 2027
As autoridades eleitorais haitianas anunciaram hoje a realização de presidenciais e legislativas para o verão de 2027, mais de 10 anos após a realização das últimas eleições.
A primeira volta das eleições deverá ocorrer em 18 de julho, e a segunda volta, a 04 de outubro, segundo o calendário divulgado pelo Conselho Eleitoral Provisório (CEP).
Esta é a terceira data definida para estas eleições no país mais pobre do continente americano.
No início de outubro, o CEP tinha anunciado o adiamento, por tempo indeterminado, das eleições que estavam inicialmente previstas para o final de 2026.
O Haiti não realiza eleições desde 2016 e o seu último Presidente, Jovenel Moïse, assassinado em 2021, não foi substituído.
No portal online do CEP, 19 pessoas já se registaram como candidatas à Presidência da República, incluindo dois ex-presidentes.
O Haiti enfrenta uma crise longa política, económica e de segurança, mas a situação deteriorou-se drasticamente nos últimos anos, com os gangues a intensificarem a prática de assassinatos, raptos, violações e o recrutamento de crianças.
A Força de Repressão de Gangues (FRG), apoiada pela ONU, tem a missão de auxiliar as forças policiais locais, que se encontram sobrecarregadas.