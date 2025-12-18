Conselho Europeu. Bélgica contra mobilização de ativos russos

Em causa está sobretudo a possibilidade de serem usados os ativos russos congelados para manter o apoio à Ucrânia.



Esses ativos são, no essencial, reservas do Banco Central da Rússia retidas na União Europeia após a invasão da Ucrânia.



Estão avaliadas em cerca de 210 mil milhões de euros. Até agora só os juros destes ativos financeiros têm sido usados para apoiar Kiev.



Vários países estão contra este plano, entre eles a Bélgica, onde se encontra depositada a larga maioria destes ativos, cerca de 185 mil milhões de euros.



Em causa estão dúvidas sobre o respeito pelo Direito Internacional, que levam o Governo belga a temer consequências diretas, legais e financeiras, incluindo da própria Rússia.



Esta cimeira é já considerada um teste para a credibilidade da própria União Europeia.



A reportagem é dos correspondentes em Bruxelas, Paulo Dentinho e Rui Manuel Silva