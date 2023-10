Conselho Europeu. Charles Michel diz que é preciso "fazer tudo para evitar escalada"

No final do Conselho Europeu, Charles Michel afirmou que os líderes europeus acreditam na necessidade de apoio humanitário para proteger os civis, neste conflito no Médio Oriente, e fazer de tudo "para evitar a escalada" na região.

"O apoio humanitário com ajuda ao desenvolvimento significa que temos de ser firmes para garantir que os civis são protegidos", afirmou Charles Michel no fim do Conselho Europeu, em Bruxelas.



Os líderes europeus debateram ainda a necessidade de ter um compromisso "ativo no plano diplomático com Israel e com os parceiros da região".



Um dos "compromissos partilhados pelos líderes" é "tudo fazer para evitar a escalada regional".