Conselho Europeu em Bruxelas. Aprovado apoio de 50 mil milhões de euros à Ucrânia

(em atualização)



O acordo dos 27 Estados-membros segue a proposta de dezembro passado, com um acréscimo: prevê um relatório anual da Comissão sobre a implementação deste financiamento; um debate sobre a implementação deste mecanismo; e, se for necessário, dentro de dois anos, o Conselho Europeu popde pedir à Comissão que apresente uma proposta de revisão.



Em Bruxelas, o Conselho Europeu está, esta quinta-feira, a debater a ajuda à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de euros. A maior expectativa é saber qual vai ser a posição do primeiro ministro húngaro, considerando que a Hungria é o único país dos 27 que mantém ligações a Moscovo, depois da invasão da Ucrânia.Viktor Órban ameaçou mesmo vetar o novo apoio.O novo pacote de ajuda faz parte do quadro financeiro para os próximos quatro anos: 33 mil milhões seriam empréstimos a Kiev e os outros 17 mil milhões, em subvenções.António Costa participa nesta reunião.