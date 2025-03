Conselho Europeu vai exigir respeito pela Ucrânia

Na reunião os líderes dos 27 deverão reiterar o apoio inabalável à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia “dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas”, ao mesmo tempo que deverá insistir que a Ucrânia deverá ter “capacidades militares e de defesa robustas”, para garantir a paz.





Esforço de diálogo entre as partes



Os líderes europeus poderão saudar o telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin, na última segunda-feira e a declaração conjunta da Ucrânia e dos Estados Unidos, que resultou da reunião de 11 de março, na Arábia Saudita, incluindo as propostas que daí resultaram com vista a um acordo de cessar-fogo.



O Conselho Europeu deverá também dirigir um apelo à Rússia para que “demonstre vontade política real para pôr fim à guerra”.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que na quarta-feira manteve uma conversa telefónica com Trump, irá participar no arranque do encontro por videoconferência.



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que está em Bruxelas, participa num almoço de trabalho com os líderes europeus para debater o multilateralismo.



Portugal está representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.



Referência ao Médio Oriente



O Conselho Europeu deverá também fazer uma referência explicita ao mais recente ataque de Israel à Faixa de Gaza.



Os 27 deverão lamentar a rutura do cessar-fogo, e lembrar que este ataque causou um grande número de vítimas entre civis. Mas a União deverá, igualmente, condenar a recusa do Hamas em entregar os restantes reféns.



Os líderes europeus devem alertar para a necessidade de avançar, “de imediato”, para a segunda fase do acordo, com vista à libertação de todos os reféns e ao fim permanente das hostilidades.





















Agendada para abordar a competitividade económica e as necessidades de investimento em defesa,Em Bruxelas, após o anúncio de Washington,, que continua intransigente contra o apoio a Kiev.