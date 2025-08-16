Conselhos de redação repudiam decisão do governo da Guiné-Bissau de expulsar os jornalistas da LUSA, RDP/Antena 1 e RTP
Os conselhos de redação do Serviço Público de informação repudiam de forma veemente a decisão do Governo da Guiné-Bissau de expulsar os jornalistas da LUSA, RDP/Antena 1 e RTP.
Os correspondentes dos três órgãos de informação receberam ordem de expulsão e têm até terça-feira para deixar a Guine Bissau.
O governo português também já reagaiu... fala numa decisão altamente censurável.