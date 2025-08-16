Conselhos de redação repudiam decisão do governo da Guiné-Bissau de expulsar os jornalistas da LUSA, RDP/Antena 1 e RTP

Os conselhos de redação do Serviço Público de informação repudiam de forma veemente a decisão do Governo da Guiné-Bissau de expulsar os jornalistas da LUSA, RDP/Antena 1 e RTP.

Em comunicado, os representantes das redações destes órgãos denunciam o que dizem ser o silenciamento dos profissionais e sublinham a a necessidade de defender a liberdade de expressão como um pilar fundamental da democracia.



Os correspondentes dos três órgãos de informação receberam ordem de expulsão e têm até terça-feira para deixar a Guine Bissau.



O governo português também já reagaiu... fala numa decisão altamente censurável.

