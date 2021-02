Consequência do Brexit. Poderão ser queimados 15 milhões de abelhas

No entanto, a dúvida sobre se as abelhas podem chegar a partir da Irlanda do Norte está a provocar grandes confusões legais.O Departamento de Meio Ambiente, Clima e Assuntos Rurais afirma que está ciente do problema e está a tentar, junto das várias instituições, encontrar uma solução.“Sou um apicultor apaixonado, faço isto há quase 20 anos”, afirmou aoo diretor administrativo da Bee Equipment, com sede perto de Canterbury, que todos os anos importa um grande número de abelhas de criadores italianos, que beneficiam de um clima mais quente.“É uma situação absurda para um país que supostamente se mantém por conta própria e exporta para todo o mundo”, considera o apicultor de Kent.Num esforço para evitar a proibição de importação e para cumprir as novas leis, Murfet providenciou para que a sua importação habitual de 15 milhões de abelhas chegue via Irlanda do Norte. No entanto, foi informado de que elas seriam destruídas se tentasse.”, acrescenta.Segundo Murfet as investigações sobre as razões da proibição foram recebidas com um muro de silêncio pelas autoridades competentes, apenas um e-mail onde se lia: “As importações ilegais serão devolvidas ou destruídas, e uma ação de execução (acusações criminais) será movida contra o importador”.O apicultor frisa que já pagou um depósito no valor de 20 mil libras (cerca de 22.654 euros) pelas abelhas e perderia quase 100 mil (cerca de 113.271 euros) apenas em custos se não puder fazê-las entrar no país.