Incerteza até ao fim, na Polónia. Depois do empate técnico nas projeções de domingo à noite, agora, está confirmada oficialmente a vitória do candidato ultranacionalista, nas eleições presidenciais.

Karol Nawrocki foi o mais votado, é o que indica a Comissão Nacional de Eleições do país.



Os polacos estiveram muito divididos, nestas eleições particularmente renhidas.



Agora, confirma-se a eleição do candidato conservador, de cor política oposta à do primeiro-ministro polaco Donald Tusk.