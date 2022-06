Conservadores derrotados em legislativas parciais. Boris Johnson não desarma

Os tories deixaram escapar o círculo eleitoral de Tiverton e Honiton para os liberais democratas. E Wakefield foi reconquistado pela principal força da oposição, o Partido Trabalhista - o círculo fora arrebatado pelos conservadores em dezembro de 2019, num resultado que impulsionou a maioria absoluta.



A eleição em Wakefield foi precipitada pela demissão do deputado Imran Khan, condenado a 18 meses de prisão por assédio sexual de um adolescente.



Já em Tiverton e Honiton - circunscrição do sudoeste de Inglaterra de cunho conservador desde a sua criação, em 1997 - o eleitorado votou para designar o sucessor de Neil Parish: este deputado de 65 anos demitiu-se depos de ter admitido ver pornografia no telemóvel quando se encontrava no Parlamento de Westminster.Parish, antigo agricultor, alegou ter acedido a um site para adultos, por erro, quando pesquisava tratores; voltou em seguida à mesma página num "momento de loucura", nas suas palavras.





Em Wakefield, os trabalhistas reaveram um assento parlamentar cedido aos tories em 2019, averbando 47,9 por cento dos votos contra 30 por cento do Partido Conservador.



Em Tiverton and Honiton, os Liberais Democratas conquistaram 52,9 por cento dos sufrágios, num acréscimo de 38 por cento relativamente aos resultados de há três anos. Os conservadores passaram de um resultado de 60 por cento em 2019 para 38,5 por cento, agora.

"Resultados difíceis"

Foi a partir do Ruanda, onde participa num encontro da Commonwealth, que o primeiro-ministro britânico reagiu a este escrutínio, para reconhecer que se trata de "resultados difíceis".



"Penso que, enquanto Governo, tenho de ouvir o que as pessoas dizem, em particular as dificuldades que as pessoas enfrentam em relação ao custo de vida, o que penso que para a maioria das pessoas é a questão número um", propugnou Boris Johnson.

Na quinta-feira o líder conservador, crescentemente contestado no seio do próprio partido, classificava já como "absurdo" o cenário de demissão em caso de derrota nestas legislativas parciais, propondo-se permanecer à frente do Executivo "até ultrapassar este mau bocado".Boris Johnson passou no crivo de uma moção de censura interna no início de junho, obtendo 59 por cento dos votos dos deputados do Partido Conservador.



Em contraste, o presidente do Partido Conservador, Oliver Dowden, apresentou a demissão, reconhecendo que as derrotas em Tiverton e Honiton e em Wakefield constituem "os últimos de uma série de resultados muito fracos para o partido".

Em carta a Boris Johnson, Dowden escreveu mesmo que "os militantes estão irritados e desapontados com os acontecimentos recentes": "E eu partilho os seus sentimentos. Não podemos continuar o trabalho como habitualmente. Alguém tem de assumir a responsabilidade".

O líder dos trabalhistas considera que o resultado no círculo eleitoral do norte de Inglaterra "mostrou que o país perdeu a confiança nos conservadores".Por seu turno, o número um dos, Ed Davey, insistiu na exigência da demissão de Boris Johnson., vincou.

c/ agências