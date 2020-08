Constelação "Starlink" já conta com 652 satélites em órbita

O novo conjunto de satélites junta-se a 595 outros “parceiros electrónicos” que já se encontravam em órbita terrestre e o objectivo de atingir o objectivo máximo proposto por Elon Musk, de 800 satélites, está praticamente atingido.O lançamento desta sexta-feira realizou-se na base espacial norte-americana de Cabo Canaveral, na Florida, à 01:12 (hora local, 06:12 em Lisboa), e é o décimo desde 2019 ligado ao projeto Starlink





Mais uma vez, este lançamento utilizou o foguetão reutilizável da marca designado como Falcon 9.















De acordo com o CEO da Space X, Elon Musk, para se conseguir um mínimo de cobertura da projetada rede de internet, são necessários entre 400 e 800 satélites.



Os satelites da constelação Starlink vão ficar "estacionados" em órbita de forma geosíncrona e a cerca de 550 quilómetros de altitude. Os satélites de comunicações regulares são colocados normalmente entre os 800 e os 1000 quilómetros acima da superfície terrestre.



E, se estiver correto, neste momento essa cobertura já está assegurada, estando já a empresa a realizar testes da rede em vários pontos do planeta.





Este lançamento de mais uma constelação de satélites Starlink ocorreu cerca de uma semana depois de a Space X ter concluído com êxito a sua primeira missão tripulada à Estação Espacial Internacional (EEI), perspetivando voos comerciais e turísticos ao espaço.





Foi a primeira vez, desde o fim do programa de vaivéns espaciais norte-americano, em 2011, que uma nave descolou e chegou a território americano.











A amaragem, no domingo, foi igualmente um momento histórico. porque tal não sucedia desde 24 de julho de 1975, depois de uma missão conjunta com cosmonautas russos em que as naves do programaestiveram acopladas na órbita terrestre, colocando simbolicamente um ponto final às tensões entre Estados Unidos e União Soviética na corrida espacial à data.

Estágio principal Falcon 9 regressa em segurança

Começa já a ser normal, embora sempre muito interessante, ver um foguete regressar à Terra e a pousar verticalmente.





Foi o que voltou a acontecer ao foguete Falcon 9, depois de se separar da cápsula contendo os satélites.





O estágio principal dopousou na plataforma flutuante da SpaceX no Oceano Atlântico, chamada(É Claro que Ainda Te Amo).