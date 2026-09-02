Constituição Portuguesa dá "significado específico a obrigações" com Palestina, diz relatora especial da ONU









“Estava cheia de dúvidas”, porque usar “a palavra genocídio com Israel” cria uma “resistência mental que muitos europeus têm”, explica a italiana Francesca Albanese, recordando os traumas da Segunda Guerra Mundial. Afirma, contudo, que era preciso “dizer as coisas pelos nomes” e era esse o papel dela ao elaborar o relatório que até considera cauteloso: “O que eu disse foi”, parafraseia, “penso haver razões para acreditar que Israel está a cometer crimes de guerra, incluindo genocídio”.



Era a conclusão possível para a relatora da ONU, que o escreveu em “Anatomia de um Genocídio”, documento que viria a transformar as relações diplomáticas com as Nações Unidas e não apenas com Albanese, uma perita independente daquele órgão.