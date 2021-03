Consulado de São Tomé e Príncipe em Marselha já começou a fazer recenseamento

"Como não temos listas [dos são-tomenses residentes em França], no final da semana passada decidimos no consulado de Marselha disponibilizar um formulário muito simples para os cidadãos entrarem nas listas de forma a votarem nas eleições", afirmou Jean-Pierre Bensaid, cônsul honorário de São Tomé e Príncipe em Marselha.

O formulário encontra-se no `site` do consulado honorário em Marselha e de forma a finalizar a inscrição, os cidadãos são-tomenses devem enviar um `e-mail` com uma fotografia do seu documento de identificação para o endereço indicado no fim do questionário.

Além de dar acesso ao voto, o questionário vai também permitir pela primeira vez fazer uma estimativa de quantos são-tomenses vivem atualmente em França.

"Infelizmente não temos informação [sobre o número de são-tomenses em França] porque não temos listas. Temos dois representantes em França, um em Paris e eu em Marselha. As pessoas recorrem aos consulados quando precisam de alguma coisa como um passaporte. E alguns são-tomenses têm outra nacionalidade, muitos são franceses ou portugueses também", esclareceu.

O cônsul acrescentou que a comunidade está espalhada um pouco "por todas as regiões" de França.

Poder participar nas eleições é uma reivindicação antiga da diáspora são-tomense no estrangeiro e, segundo Jean-Pierre Bensaid, vai levar a uma grande mobilização nas eleições.

"Há muitos anos que os são-tomenses na diáspora pedem ao Governo a possibilidade de votar, porque isso é a democracia e é também uma maneira de ter uma ligação forte ao país. Provavelmente, os são-tomenses fora do país vão participar muito nestas eleições", concluiu.

O formulário vai estar disponível pelo menos até afinal de março, altura em que todos os dados recebidos vão ser analisados e enviados para a Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, podendo haver a possibilidade de uma nova fase de inscrições antes do escrutínio.

Em São Tomé e Príncipe, o processo de recenseamento eleitoral para as eleições presidenciais vai terminar em 07 de maio e cabe à Comissão Eleitoral Nacional transmitir ao Governo a data precisa para realização do voto.