Consulados de Portugal vão funcionar durante confinamento em Inglaterra

"Sem prejuízo de eventuais novas medidas que possam vir a ser anunciadas ou de uma evolução negativa da situação de saúde pública, a rede consular neste país continuará a funcionar sem alterações", refere Lobo Antunes, numa mensagem publicada na rede social Facebook.

O diplomata urge os portugueses residentes no Reino Unido a respeitarem as regras em vigor para conter a transmissão do novo coronavírus e recomenda a que o recurso aos postos consulares no Reino Unido "seja limitado ao estritamente necessário ou urgente".

Portugal possui dois consulados no Reino Unido, em Londres e Manchester, ambos situados em Inglaterra, os quais cobrem também as regiões do País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

O atendimento é feito por marcação prévia.

Durante o primeiro confinamento, entre março e maio, os dois consulados interromperam o atendimento presencial, respondendo apenas a situações de emergência.

O parlamento britânico vota na quarta-feira a proposta do Governo britânico para um confinamento de quatro semanas durante o qual a maioria do comércio vai ficar fechada, com bares e restaurantes restritos a serviços de venda para fora, mas escolas e universidades vão permanecer abertas.

Até 02 de dezembro, as pessoas serão obrigadas a ficar em casa, exceto para trabalhar, fazer exercício e compras essenciais.

Devido ao sistema de governos descentralizados, o confinamento aplica-se apenas em Inglaterra, mas os governos autónomos da Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales também impuseram restrições rígidas.

País de Gales e Irlanda do Norte estão em confinamento até 09 e 13 de novembro, respetivamente, enquanto que a Escócia está a avaliar essa hipótese, depois de ter introduzido um sistema de cinco níveis de restrições.

Com 46.853 óbitos registados oficialmente, o Reino Unido é o país europeu com o maior número de mortes de covid-19 e o quinto a nível mundial, atrás dos Estados Unidos da América, Brasil, Índia e México.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.635 pessoas dos 149.443 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.