Consulados portugueses abrem canais para comunicar com luso-venezuelanos

"Novo canal de comunicação: O Consulado-geral de Portugal em Caracas, dispõe, a partir de hoje [quarta-feira], de um novo canal de comunicação dirigido exclusivamente à comunidade portuguesa desta área de jurisdição", anunciou aquela representação diplomática na rede social Instagram.

Por outro lado, o Consulado-geral de Portugal em Valência, apelou, na mesma plataforma. a que quem tem nacionalidade portuguesa para unir-se no "canal de WhatsApp para receber notícias do seu interesse de forma mais célere".

Os dois consulados divulgaram uma mensagem em que pedem aos portugueses para contactarem as agências de viagens e companhias aéreas a fim de obter informações sobre os voos recentemente cancelados.

"Perante a situação atual de incerteza quanto ao cancelamento de voos de entrada e saída na Venezuela, aconselha-se a todos os cidadãos que tenham viagens marcadas de e para o país que entrem em contacto com a respetiva companhia aérea e/ou agência de viagens para obter informações sobre os respetivos voos e eventuais alternativas", explicaram.

O Consulado-geral de Portugal em Valência aconselhou ainda os portugueses que se mantenham atentos às publicações da Embaixada de Portugal em Caracas e de ambas representações consulares para resolverem outras questões.

A TAP cancelou os voos TP170 de sábado e de terça-feira para a Venezuela, na sequência da informação das autoridades dos Estados Unidos sobre a situação de segurança no espaço aéreo do país, indicou a empresa.

Numa nota enviada à agência Lusa, a TAP explicou que a decisão "decorre de informação emitida pelas autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos da América, que indica não estarem garantidas as condições de segurança no espaço aéreo venezuelano, nomeadamente na zona de informação de voo Maquetía [correspondente ao espaço aéreo controlado pela Venezuela, que inclui também parte das Caraíbas sul e oriental]".

Além da TAP também várias outras companhias, incluindo a espanhola Iberia, a colombiana Avianca, a Caribbean, de Trinidad e Tobago, a brasileira Gol e a chilena Latam, suspenderam desde sábado os voos para a Venezuela.

Mais tarte também a Air Europa, Plus Ultra suspenderam as ligações entre Madrid e Caracas, e a Turkish Airlines entre Istambul e a Venezuela.

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA emitiu sábado um aviso aos operadores de voos comerciais aconselhando-os a "extremar a precaução" ao sobrevoarem a Venezuela e o sul das Caraíbas, devido ao que considera "uma situação potencialmente perigosa na região".

"Recomenda-se aos operadores que extremem a prudência ao operar na região de informação de voo de Maiquetía a todas as altitudes, devido à deterioração da situação de segurança e ao aumento da atividade militar na Venezuela ou seus arredores", refere a FAA no comunicado.

Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela, ordenou, na segunda-feira, às companhias aéreas que retomassem os voos nas próximas 24 horas, sob risco de perderem as respetivas autorizações para voar para Caracas.

Washington mantém desde agosto uma importante presença militar na zona, com destaque para meia dúzia de navios de guerra, oficialmente para combater o tráfico de droga com destino aos Estados Unidos.

A Venezuela acusa Washington de usar o pretexto do narcotráfico "para impor uma mudança de regime" em Caracas e apoderar-se do seu petróleo.