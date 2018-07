Consumo excessivo de carne pode prejudicar a saúde e ambiente

RTP20 Jul, 2018, 16:01 | Mundo

A revisão feita no Reino Unido e publicado na revista Science mostra que, ao contrário do que pensamos, o consumo de carne vermelha pode aumentar a probabilidade de desenvolver cancro do cólon e reto e doenças cardiovasculares.



Segundo o jornal Guardian, o consumo de carne tem subido à medida que a população mundial aumenta, e pode vir a ser prejudicial no aumento das emissões de carbono e na redução de biodiversidade.

O World Cancer Research Fund International recomenda que as pessoas consumam menos de 500g de carne por semana.

“Este artigo da Science fornece uma revisão profunda sobre o aumento do consumo de carne em todo o mundo, bem como o impacto do consumo de carne na saúde e no meio ambiente”, disse Taciano Milfont, professor na Universidade Victoria, na Nova Zelândia. “Este consumo deixa claro que o consumo de carne tem efeitos negativos na saúde e no meio ambiente, e isso pode não ser sustentável nos próximos anos”, acrescentou.



“O que está a acontecer é uma grande preocupação, e se o consumo de carne subir ainda mais, será massivo”, disse Tim Key, co-autor do estudo.



Segundo o Guardian, uma revisão recente da Organização das Nações Unidas, indicou que o consumo global de carne subiu para 76%. A carne bovina aumentou para 69% e a carne suína para 42%. A média de carne consumida por pessoa aumentou nos últimos 50 anos, de 23kg em 1961 para 43kg em 2014.