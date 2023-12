Consumo mundial de carvão atinge recorde histórico este ano

A partir de 2024, o consumo mundial de carvão deverá iniciar uma tendência descendente, de acordo com as previsões da AIE, publicadas dois dias após o encerramento da 28.ª Conferência Internacional da ONU sobre as Alterações Climáticas, no Dubai, com um acordo para uma eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, incluindo o carvão, como forma de combater o aquecimento global.

No início de novembro, o observatório europeu Copernicus estimou "com quase toda a certeza" que as temperaturas médias do planeta ultrapassariam este ano o recorde anual registado em 2016, enquanto a AIE estabeleceu que as toneladas de carvão consumidas no mundo este ano ultrapassariam o anterior recorde registado em 2022.

A combustão do carvão para produzir energia ou para fins industriais emite para a atmosfera uma grande parte do dióxido de carbono (CO2) responsável pelo aquecimento global.

A AIE salientou a forte procura pelo carvão na Ásia e, de acordo com o relatório, este ano, o consumo da China terá aumentado 220 milhões de toneladas (+4,9%) em relação a 2022, o da Índia 98 milhões de toneladas (+8%) e o da Indonésia 23 milhões de toneladas (+11%).

Em contrapartida, o consumo abrandou fortemente na Europa (-107 milhões de toneladas, ou seja, 23%) e nos Estados Unidos (-95 milhões de toneladas, ou seja, 21%), principalmente devido à reconversão das centrais elétricas, que abandonam progressivamente o carvão para preservar o clima, e à fraca atividade industrial.

A AIE admitiu ter dificuldades em fazer previsões para a Rússia, o quarto maior consumidor mundial de carvão, devido à guerra na Ucrânia.