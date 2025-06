Consumo por habitante varia entre 141% e 72% e PIB entre 242% e 71% na UE em 2024

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, em 2024, nove Estados-membros registaram um consumo individual efetivo `per capita` expresso em paridades de poder de compra superior à média da UE e dez um produto interno bruto (PIB) por habitante acima da média do bloco, de acordo com o serviço estatístico europeu.

Os níveis mais elevados foram registados no Luxemburgo (141%), nos Países Baixos (120%) e na Alemanha (118%).

Entretanto, 18 países da UE registaram um consumo por habitante inferior à média da UE, com os níveis mais baixos registados na Hungria (72%), Bulgária e Estónia (74%).

Portugal está no 17.º lugar da tabela, com um consumo individual efetivo `per capita` de 85%.

No que se refere ao PIB por habitante - uma medida da atividade económica - dez estados-membros da UE registaram um valor superior à média da UE, numa lista liderada pelo Luxemburgo (242%), seguido pela Irlanda (211%) e os Países Baixos (136%).

No outro extremo, o PIB `per capita` mais baixo foi registado na Bulgária (66% da média da UE), na Grécia (70%) e na Letónia (71%).

Portugal está no 18.º lugar entre os 27 países da UE, com um PIB `per capita` de 82%.