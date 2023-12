Conta em rede social da primeira-dama do Brasil atacada com ofensas machistas

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência brasileira, Paulo Pimenta, reagiu nas redes sociais, dizendo que "os canalhas serão identificados e responsabilizados pelos seus crimes".

"Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Não serão tolerados crimes, discursos misóginos, o ódio e a intolerância nas redes sociais", acrescentou.

A Secretaria de Comunicação da Presidência do Brasil indicou ter comunicado o ataque à Polícia Federal, que já está a investigar o caso, de acordo com uma nota oficial.

A conta de Janja tem 1,2 milhão de seguidores e na noite de segunda-feira começou a partilhar mensagens de cunho machista e sexista, nas quais foram ofendidos a primeira-dama, o marido e presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

A Polícia Federal do Brasil disse, em nota, ter aberto uma investigação preliminar "para apurar a invasão ao perfil no X (ex-Twitter) da senhora 'Janja' Lula da Silva".

Militante do Partido dos Trabalhadores (PT), liderado por Lula da Silva, 'Janja', nascida em 1966, no Paraná, é socióloga de formação e costuma acompanhar pessoalmente muitos dos eventos públicos do presidente brasileiro, de 78 anos, com quem se casou em 18 de maio de 2022.