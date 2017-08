Contagem de votos é campo de batalha política em Angola

RTP 25 Ago, 2017, 08:09 / atualizado em 25 Ago, 2017, 10:10 | Mundo

A cúpula do MPLA garante que a contagem paralela à Comissão Nacional Eleitoral (CNE) que o partido está a fazer confirma a eleição de mais de 147 deputados. Foi o que reafirmou na última noite João Martins, secretário do Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola para as questões políticas e eleitorais.



Antena 1



Antena 1

Antena 1

c/ Lusa

"Esta manhã, quando nós consolidamos a apreciação dos dados, tal como esclarecemos, tínhamos a certeza que iremos ter no Parlamento acima dos 147 deputados, que configura a maioria qualificada de dois terços", insistiu o responsável.Nas contas da CNE, o partido do Presidente cessante, José Eduardo dos Santos, está na frente com quase 65 por cento dos votos, mas abaixo da maioria qualificada. Ao início da manhã desta quinta-feira faltava ainda àquela estrutura apurar os resultados de um terço das mesas de voto.As contagens paralelas das forças políticas diferem dos números da Comissão Nacional Eleitoral. O mandatário da União Nacional para a Independência Total de Angola afirma que o partido está ainda em contenda renhida com o MPLA. E José Pedro Cachiungo sustenta mesmo que as atas acabarão por confirmar os números da UNITA.Também a Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral duvida dos dados divulgados durante a tarde de quinta-feira. Pela voz da vice-presidente Cesinanda Xavier, a CASA-CE levanta a suspeita de que os números que dão a vitória ao MPLA possam estar a ser forjados.Segundo os totais nacionais provisórios ontem divulgados na capital angolana pela porta-voz da CNE, Júlia Ferreira, quando estavam escrutinadas 16.692 mesas, ou seja, 65,53 por cento do total, o MPLA liderava a contagem com 2.802.206 votos, ou 64,57 por cento.Seguiam-se a UNITA, com 1.043.255 votos, ou 24,04 por cento e a CASA-CE, com 371.724 sufrágios, ou 8,56 por cento.Neste processo o eleitorado angolano foi chamado a eleger diretamente 220 deputados à Assembleia Nacional e indiretamente o Presidente e o vice-Presidente da República.