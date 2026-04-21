Contaminação da água com cocaína altera o comportamento dos salmões









De acordo com os especialistas, ainda não é possível estimar com exatidão as consequências para as populações de peixes.

Ciência subestimou os efeitos da cocaína

Os cientistas alertaram, em estudos anteriores, para o facto de a poluição da água causada por drogas e medicamentos comuns representar um risco significativo e crescente para a biodiversidade. Por isso, apelam às empresas farmacêuticas para que desenvolvam medicamentos que se decomponham mais facilmente no ambiente.





As preocupações, argumentam, são reforçadas por descobertas anteriores de peixes que mostram alterações comportamentais após exposição a drogas - por exemplo, trutas que mostram sinais de dependência de metanfetaminas e robalos que perdem o medo natural de predadores após a exposição a antidepressivos.





ČTK, kar / 21 abril 2026 12:16 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa

Na experiência, os cientistas inseriram implantes em juvenis de salmão do Atlântico que libertaram gradualmente cocaína e o seu principal metabolito, a benzoilecgonina, em concentrações consistentes com a poluição na natureza. Os investigadores equiparam os peixes com transmissores acústicos e libertaram-nos no Lago Vättern, onde os movimentos foram monitorizados durante dois meses por uma rede de sensores colocados à volta das margens.OsNo final da experiência, osPor outro lado, era mais provável que se afastassem do local de libertação e penetrassem nas zonas mais a norte do lago."Foi o metabolito, que se encontra em concentrações mais elevadas na natureza, que teve um impacto muito mais pronunciado no comportamento e nos movimentos dos peixes", afirmou o líder da investigação, Jack Brand. Por conseguinte, é importante que as pessoas tenham em conta os subprodutos da decomposição da cocaína. Caso contrário, a comunidade científica pode estar a ignorar muitos dos impactos ambientais a que os organismos estão expostos.De acordo com os cientistas, os. De facto, mais movimento significa mais consumo de energia e mais tempo ao ar livre."Ainda não sabemos exatamente quais são as implicações, mas, disse Brand.Estes, por exemplo,